العاصفة الترابية تصل أسيوط وتحجب الرؤية على الطرق (فيديو)

ضربت عاصف ترابية محملة بالرمال محافظة أسيوط منذ قليل، مما أدى إلى حجب الرؤية في عدد من الأماكن وإغلاق بعض الطرق، بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني، وجوية سريعة ومتقلبة.

ومن المتوقع أن تتقدم العاصفة إلى باقى الأنحاء من شرق مدينة وشمال البلاد، ومع مرور الوقت يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية، أما السواحل الشمالية الغربية فتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

غلق طريق "ديروط – الفرافرة" وطريق "بلاط – منفلوط"

في ذات السياق أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن غلق طريق "ديروط – الفرافرة" وطريق "بلاط – منفلوط" مؤقتًا، بالتنسيق مع إدارة المرور وذلك نتيجة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وتجنب وقوع حوادث مرورية مشيرا إلى استمرار تعليق الحركة على هذه الطرق لحين استقرار حالة الطقس.

وأوضح محافظ أسيوط أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية، وتعمل على استقبال البلاغات والرد علي استفسارات المواطنين والتعامل الفوري مع أي مستجدات، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز والمدن، مع التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من عدم استقرار حالة الطقس نتيجة تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية، لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت بعض الخطوط الساخنة للإبلاغ عن أي حالات طارئة أو مشكلات ناتجة عن التقلبات الجوية عبر الأرقام التالية (114) أو (088/2135858) أو (088/2135727) أو (088/2135670) كما يمكن إرسال الصور والشكاوى عبر تطبيقات "واتساب" و"تليجرام" على الرقم: (01066628906). بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الرقم (16528) أو عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة: " ".

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