تزامنا مع الطقس الترابي، أبرز الأعمال الفنية التي حملت اسم "العاصفة"

يعيش المصريون الآن في أجواء من الحذر والترقب للعاصفة الترابية التي ستعم البلاد، وبسببها تعطلت الدراسة في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية.

وقد ألهمت هذه الظاهرة القوية عددًا من الفنانين، وكان اسم “العاصفة” حاضرا في عدد من الأعمال الفنية.

ومن أبرز هذه الأعمال الفنية:

فيلم “العاصفة”

هو عمل فني من إنتاج عام ٢٠٠١، ويتناول الصراع العربي الداخلي من خلال قصة أم مصرية يتفرق ولداها بسبب حرب الخليج، فينتمي أحدهما للجيش العراقي والآخر للمصري، والعاصفة هنا ليست فقط حربًا، بل تمزقًا داخليًا في قلب الأسرة، يمثل تمزق العالم العربي، وهو عمل من إخراج خالد يوسف وبطولة يسرا وهاني سلامة وهشام سليم.

فيلم “سكون العاصفة”

وهو فيلم مصري من إنتاج عام ١٩٦٥ وهو عمل من إخراج أحمد ضياء الدين وتأليف محمد عبد الحليم عبد الله، وبطولة شكري سرحان، حسن يوسف، ليلى فوزي، زيزي البدراوي، عماد حمدي، عدلي كاسب، أمينة رزق.

يتناول الفيلم قصة شاب ينتمي إلى أسرة محافظة تتمسك بالعادات والتقاليد، إلا أنه يتصف بالاستهتار واللامسؤولية، لا يقتصر سلوكه المتهور على نفسه، بل يسعى لإغواء ابنة عمه، مدعيا الحب وواعدًا إياها بالزواج، لتتطور الأحداث لاحقًا.

فيلم “شباب في عاصفة”

هو فيلم مصري من إنتاج عام 1971، ومن بطولة نيللي، يوسف شعبان، ونور الشريف. الفيلم من قصة وسيناريو وحوار سعد الدين وهبة، ومن إخراج عادل صادق.

تدور أحداث الفيلم حول مدحت، شاب من أسرة محافظة، الذي يطلب من خاله مباركة ارتباطه بزميلته سميرة، ولكن عندما يبدأ الخال في الاستفسار عن سميرة، تبدأ الشكوك في الظهور حول سلوكها واستقامتها، مما يتسبب في توتر العلاقة بين الشخصيات وتطور الأحداث بشكل درامي.

لوحة العاصفة

لوحة العاصفة بالفرنسية La Tempête هي لوحة زيتية بريشة الفنان الفرنسي بيير أوجست كوت، اكتملت في عام 1880، وتُعرض حاليًا في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

لوحة عاصفة بحر الجليل

هي لوحة زيتية على قماش من عام 1633، رسمها رسام العصر الذهبي الهولندي رامبرانت فان راين، كانت في السابق ضمن مجموعة متحف إيزابيلا ستيوارت جاردنر في بوسطن، لكنها سُرقت في عام 1990 وما زالت مفقودة حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.