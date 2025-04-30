لمرضى الحساسية، 10 نصائح للحماية من العاصفة الترابية

لمرضى الحساسية نصائح للحماية من العاصفة الترابية، تتعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة، بدأت تضرب البلاد بداية من الأمس ليلا، حيث بدأت من واحة سيوة، والصحراء الغربية.





ورغم أن العاصفة الترابية قد تمر في غضون ساعات، إلا أن تأثيرها الصحي قد يكون بالغ الخطورة على بعض الفئات، خصوصًا مرضى الحساسية، والربو، وأمراض الجهاز التنفسي.

فالعواصف الترابية تحمل في طياتها كميات هائلة من الغبار، وحبوب اللقاح، والملوثات الدقيقة التي تتسلل إلى الجهاز التنفسي بسهولة، مما يفاقم من أعراض الحساسية ويزيد من نوبات السعال، وضيق التنفس، والحكة في الأنف والعينين، وحتى المضاعفات الخطيرة على المدى الطويل.

ويقدم الدكتور أحمد حلمي اخصائي أمراض الجهاز التنفسي، مجموعة من النصائح الوقائية والإرشادات الصحية لمرضى الحساسية للوقاية من آثار العواصف الترابية، والحفاظ على صحتهم واستقرار حالتهم المرضية.

نصائح هامة لمرضى الحساسية



أولًا: البقاء في الأماكن المغلقة أثناء العاصفة

يجب عدم مغادرة المنزل خلال فترة العاصفة الترابية إلا للضرورة القصوى، خاصة لمرضى الربو وحساسية الصدر. وإذا كان لا بد من الخروج، فينبغي ارتداء الكمامات الطبية الواقية (مثل كمامات N95) التي تقلل من دخول الجزيئات الدقيقة إلى الممرات التنفسية.

أما داخل المنزل، فيُفضل إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، واستخدام أشرطة العزل الهوائي لمنع تسرب الغبار، مع تشغيل المكيفات المزوّدة بفلاتر تنقية الهواء إن وجدت.

ثانيًا: الحذر من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق

أثناء العواصف الترابية أو حتى بعدها مباشرة، يجب الامتناع عن ممارسة أي نشاط بدني خارج المنزل، حتى لو بدت الأجواء هادئة. فبعض الجزيئات تبقى عالقة في الهواء لساعات طويلة، مما يشكل خطرًا على الجهاز التنفسي. ويمكن استبدال ذلك بممارسة الرياضة الخفيفة داخل المنزل في بيئة نظيفة ومحمية.

ثالثًا: استخدام أجهزة تنقية الهواء داخل المنزل

يمكن أن تكون أجهزة تنقية الهواء منقذًا حقيقيًا خلال العواصف الترابية، خاصة للمرضى الذين يعانون من شدة الأعراض. فتلك الأجهزة تساعد على تقليل نسبة الجزيئات الملوثة في الهواء الداخلي، ما يوفر بيئة أكثر أمانًا للتنفس. ويفضل اختيار أجهزة ذات مرشحات HEPA عالية الكفاءة، كما يُنصح بتنظيف فلاترها بانتظام أو استبدالها حسب تعليمات الشركة المصنعة.

رابعًا: الالتزام بالأدوية الوقائية وتعليمات الطبيب

من الضروري أن يلتزم مريض الحساسية أو الربو بخطته العلاجية المحددة من الطبيب، خاصة قبل وأثناء العاصفة. إذ إن بعض المرضى قد يحتاجون إلى جرعات وقائية إضافية أو استخدام البخاخات الموسعة للشعب الهوائية لتفادي أية مضاعفات مفاجئة. ويُفضل أيضًا أن يحمل المريض بخاخه الإسعافي دائمًا في متناول اليد، تحسبًا لأي نوبة طارئة.

خامسًا: الحرص على النظافة الشخصية والبيئية

بعد انتهاء العاصفة، يُنصح بالاستحمام وتغيير الملابس فورًا للتخلص من بقايا الغبار العالقة، خاصة في الشعر والجلد. كما يجب تنظيف المنزل جيدًا باستخدام أدوات مبللة لا تثير الغبار، والاهتمام بغسل الستائر والمفروشات التي قد تكون تعرضت للغبار.

سادسًا: الابتعاد عن مصادر الغبار الداخلية

بالإضافة إلى العاصفة الترابية، قد تتفاقم أعراض الحساسية بفعل الغبار الموجود داخل المنزل. لذلك، يُفضل تجنب التواجد في أماكن تحتوي على سجاد كثيف أو أثاث قديم غير مُنظف بشكل دوري. كما يُستحسن استخدام أغطية واقية مضادة للحساسية على الوسائد والمراتب.

سابعًا: الترطيب وتناول السوائل بكثرة

استنشاق الهواء الملوث بالغبار يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحنجرة، مما يزيد من التهيج والحساسية. لذلك، من المفيد الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة للمساعدة في ترطيب الجهاز التنفسي، وتقليل التهابات الحلق والسعال الجاف.

نصائح لمرضى حساسية الصدر

ثامنًا: الغذاء الصحي لدعم المناعة

يلعب النظام الغذائي دورًا داعمًا في تقوية جهاز المناعة وتحسين القدرة على مقاومة الملوثات. لذا يُوصى بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE، والخضروات الورقية، والفاكهة الطازجة، مع تقليل الأطعمة المعلبة والمحفوظة التي قد تثير التحسس.

تاسعًا: طلب المساعدة الطبية عند تفاقم الأعراض

إذا شعر المريض بأعراض غير معتادة مثل صعوبة في التنفس، أو صفير في الصدر، أو آلام شديدة في الرأس أو الحلق، فلا ينبغي التأخير في طلب المساعدة الطبية. بعض نوبات الحساسية أو الربو قد تتطور بسرعة وتحتاج إلى تدخل عاجل.

عاشرًا: التحقق من تنبؤات الطقس بشكل يومي

من أهم الخطوات الوقائية التي يُوصى بها لمرضى الحساسية متابعة حالة الطقس بشكل يومي عبر التطبيقات المتخصصة أو الأخبار الجوية المحلية. وغالبًا ما تصدر الجهات المعنية تحذيرات مسبقة عند اقتراب العواصف الترابية، مما يتيح وقتًا كافيًا للاستعداد واتخاذ الاحتياطات اللازمة، سواء في المنزل أو في العمل أو أثناء التنقل.

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