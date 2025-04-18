أخبار الحوادث اليوم،وفاة أمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بأكتوبر، مصدر أمني ينفي تعرض نزلاء مراكز الإصلاح للاعتداء، القبض على تجار نقد أجنبي وبحوزتهم 21 مليون جنيه

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وفاة أمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بأكتوبر

شهد أحد المستشفيات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، واقعة مأساوية، حيث توفيت سيدة أمريكية الجنسية، تبلغ من العمر 43 عامًا، عقب خضوعها لعملية شفط دهون داخل المستشفى.

مصدر أمني ينفي تعرض نزلاء مراكز الإصلاح للاعتداء: لا وفيات أو احتجاجات

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، بشكل قاطع صحة ما جرى تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم تعرض نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل للاعتداء، بدعوى احتجاجهم على وفاة اثنين من زملائهم.



حبس طبيبة تجميل سنة بتهمة تشويه سيدة بالشيخ زايد

قررت محكمة الشيخ زايد حبس طبيبة تجميل متهمة بالإهمال الطبي الجسيم سنة، بعد تسببها في تشويه سيدة خلال إجراء عملية تجميل لها داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الشيخ زايد.



الداخلية تلقي القبض على 4 متهمين بسرقة غطاء بالوعة بأسيوط (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة غطاء بالوعة صرف صحى خاصة بأحد المنازل بمدينة القوصية في محافظة أسيوط.

سقوط عصابات سرقة الشقق والموتوسيكلات في قبضة أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه عدة ضربات موجعة لمرتكبي جرائم السرقات، يأتي ذلك في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وضمن جهودها المستمرة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.



شابان ينهيان حياة مسن بسبب رفضه دخولهما عقار بالطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شابين متهمين بقتل رجل مسن، بعدما تصدى لهما ومنع أحدهما من دخول العقار الذي يقطن به، احترامًا لحرمة المنازل ووجود سيدات داخله بـمنطقة الطالبية.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بكرداسة

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق بمنطقة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أعلي كوبري أربيلا بالتجمع

حادث التجمع، لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم عدد من السيارات ملاكي أعلى كوبري أربيلا بمحور جمال عبد الناصر بمنطقة التجمع الخامس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق السويس الصحراوي

حادث طريق السويس، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السويس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ضربات أمنية متتالية.. ضبط تجار نقد أجنبي وبحوزتهم 21 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.



ضبط أبطال فيديو استعراض الأسلحة البيضاء في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء أثناء استقلالهم دراجة نارية بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية.



الداخلية تكشف ملابسات تهديد سيدة والاعتداء على زوجها في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة إحدى السيدات من تعرضها وأسرتها للتهديد والاعتداء على زوجها باستخدام سلاح أبيض بمحافظة دمياط، مؤكدة ضبط جميع المتورطين في الواقعة.



ضبط مروج الأسلحة عبر فيسبوك في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الترويج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد "خرطوش".

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