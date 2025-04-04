وزارة الداخلية تشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم (صور)

حرصت وزارة الداخلية، على المشاركة الإيجابية فى الاحتفال بيوم اليتيم الذى يأتى فى الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام.

وزارة الداخلية تشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم

وفى لفتة إنسانية من الوزارة نحو هؤلاء الأطفال فقد تم اصطحاب عدد منهم للمحال التجارية لشراء ملابس لهم مما ساهم فى زيادة فرحتهم وسعادتهم.



وزارة الداخلية تشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم





كما أقامت الوزارة احتفالية للأطفال الأيتام بنادى المنيل لضباط الشرطة تضمنت جولة نيلية وسط أجواء طبيعية ساحرة، وتم تقديم عروض للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تخللها توزيع هدايا على الأطفال الذين عبروا عن مدى سعادتهم بتلك الاحتفالية وحرص الوزارة على مشاركتهم بجميع المناسبات على مدار العام.

ولاقى ذلك استحسان القائمين على إدارة دور رعاية الأيتام لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بهؤلاء الأطفال وحرصها الدائم على المشاركة فى مثل تلك المناسبات.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى مد جسور الثقة والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعزيز قيم التضامن والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وإدراكًا بأهمية خلق جيل قادر على تحمل المسئولية.

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