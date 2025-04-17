ضبط 22 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملات أمنية بسوهاج

واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث شنت حملة أمنية موسعة استهدفت مروّجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة البلينا.

وأسفرت جهود الحملة خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 21 قضية، تورط فيها 22 متهمًا، عُثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المواد المخدرة، أبرزها أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الشابو.

كما تم ضبط ترسانة من الأسلحة شملت: 6 بنادق آلية، 8 بنادق خرطوش،13 فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون، وبسط مظلة الأمن والاستقرار بالمحافظة.

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