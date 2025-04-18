مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق السويس الصحراوي

حادث طريق السويس، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السويس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق السويس الصحراوي اليوم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث على طريق السويس، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة الميكروباص، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى طريق السويس ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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