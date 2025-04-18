الداخلية تلقي القبض على 4 متهمين بسرقة غطاء بالوعة بأسيوط (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة غطاء بالوعة صرف صحى خاصة بأحد المنازل بمدينة القوصية في محافظة أسيوط.

فيديو سرقة غطاء بالوعة صرف صحى بأسيوط

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام 4 أشخاص مستقلين مركبة "تروسيكل"بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى خاصة بأحد المنازل بمدينة القوصية بمديرية أمن أسيوط.



و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) وضبط المركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"غير مرخصة".

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهم ضبط غطاء البالوعة المستولى عليه بمنزل أحدهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.