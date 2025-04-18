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حوادث

الداخلية تلقي القبض على 4 متهمين بسرقة غطاء بالوعة بأسيوط (فيديو)

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة غطاء بالوعة صرف صحى خاصة بأحد المنازل بمدينة القوصية في محافظة أسيوط.

فيديو سرقة غطاء بالوعة صرف صحى بأسيوط

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام 4 أشخاص مستقلين مركبة "تروسيكل"بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى خاصة بأحد المنازل بمدينة القوصية بمديرية أمن أسيوط.

 


و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) وضبط المركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"غير مرخصة".

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهم  ضبط غطاء البالوعة المستولى عليه بمنزل أحدهم.
 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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