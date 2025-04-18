الجمعة 18 أبريل 2025
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حوادث

ضبط مروج الأسلحة عبر فيسبوك في الإسكندرية

ضبط صاحب صفحة تروّج
ضبط صاحب صفحة تروّج لبيع الأسلحة عبر "فيسبوك" بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الترويج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد "خرطوش".

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيش هاتفه المحمول، عُثر على دلائل تؤكد تورطه فى هذا النشاط الإجرامى.

وبمواجهته، أقر المتهم بإنشائه الصفحة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، حيث كان يطلب من ضحاياه إرسال مبالغ مالية مقابل "شحن" الأسلحة، ثم يقوم بحظر حساباتهم عقب استلام الأموال.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
 

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