شابان ينهيان حياة مسن بسبب رفضه دخولهما عقار بالطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شابين متهمين بقتل رجل مسن، بعدما تصدى لهما ومنع أحدهما من دخول العقار الذي يقطن به، احترامًا لحرمة المنازل ووجود سيدات داخله بـمنطقة الطالبية.

وكشفت التحريات أن الضحية لقي مصرعه إثر أزمة صحية مفاجئة، بعد تعرضه للاعتداء بالضرب واللكمات من قبل المتهمين، نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة دامية على خلفية خلافات سابقة.

مقتل مسن فى الطالبية

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بوقوع اعتداء على مسن ووفاته متأثرًا بإصابته بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفرغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المجني عليه منع أحدهما من دخول المنزل، بسبب حرمة البيت ووجود سيدات وفتيات بالعقار، وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة اعتدى فيها المتهم على المجني عليه وعاونه الآخر وتسببا في إنهاء حياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واقتيادهم الى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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