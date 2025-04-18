الجمعة 18 أبريل 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات تهديد سيدة والاعتداء على زوجها في دمياط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة إحدى السيدات من تعرضها وأسرتها للتهديد والاعتداء على زوجها باستخدام سلاح أبيض بمحافظة دمياط، مؤكدة ضبط جميع المتورطين في الواقعة.

بلاغ من الزوجين ضد 3 أشخاص

بالفحص، تبين أنه قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بدمياط من السيدة مقدمة الشكوى وزوجها، يتضرران فيه من قيام ثلاثة أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – بالتعدي عليهما بالضرب، بسبب خلافات نشبت بينهم على خلفية شقة سكنية مستأجرة من المشكو في حقهم.

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وعُثر بحوزة اثنين منهم على سلاحين أبيضين، كما أسفرت التحريات عن اشتراك اثنين آخرين في الواقعة – لأحدهما معلومات جنائية – وتم ضبطهما أيضًا.

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النيابة العامة تباشر التحقيقات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف كافة الملابسات.

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محافظة دمياط وزارة الداخلية النيابة العامة مديرية أمن دمياط عقوبة الشروع في القتل

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