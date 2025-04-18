ضبط أبطال فيديو استعراض الأسلحة البيضاء في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء أثناء استقلالهم دراجة نارية بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية.

بسبب مقطع فيديو متداول.. كشف ملابسات ظهور شباب مسلحين بسيوف في فرح شعبي بالإسكندرية

تحديد وضبط المتهمين والدراجة النارية

وبالفحص، جرى تحديد وضبط الدراجة النارية ومُستقليها، وتبين أنهم 3 طلاب يقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، كما تبيّن أن قائد الدراجة لا يحمل تراخيص قانونية.

اعتراف بالمشاركة في حفل زفاف

وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة خلال مشاركتهم في حفل عرس بالمنطقة.

إجراءات قانونية وإدارية

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، إلى جانب الإجراءات الإدارية ضد الدراجة النارية، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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