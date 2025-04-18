الجمعة 18 أبريل 2025
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حوادث

مصدر أمني ينفي تعرض نزلاء مراكز الإصلاح للاعتداء: لا وفيات أو احتجاجات

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، بشكل قاطع صحة ما جرى تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم تعرض نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل للاعتداء، بدعوى احتجاجهم على وفاة اثنين من زملائهم.

لا صحة للوفاة أو التعدي

وأكد المصدر الأمني أنه لا توجد أي حالات وفاة بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، كما لم تسجل الأجهزة الأمنية أي وقائع احتجاج أو اعتداء داخل تلك المراكز، مشددًا على استقرار الأوضاع بالكامل.

رعاية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية

وأوضح أن مراكز الإصلاح والتأهيل مجهزة بكافة الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية المتكاملة للنزلاء، وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في إطار نهج الدولة في تعزيز العدالة الإنسانية داخل المؤسسات العقابية.

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شائعات معتادة من الجماعة الإرهابية

وأشار المصدر إلى أن هذه الادعاءات الكاذبة تأتي استمرارًا لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب، بهدف إثارة البلبلة بعد فقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام.

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