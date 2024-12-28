قرار من النيابة بشأن حادث دهس ربة منزل في التجمع

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير الشرعي الخاص دهس ربة منزل أثناء عبورها الطريق بأحد شوارع منطقة التجمع الأول، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتم نقل المصابة إلى المستشفى من خلال قوات مباحث قسم شرطة التجمع الأول، وتم سحب السيارة التي كانت تقودها سيدة والتحفظ عليها.

ويواصل رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في ذات السياق لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حريق اندلع في سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري الأوسطي، وتم نقل جثامينهم إلى أقرب مستشفى، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من النجدة بخصوص الحريق، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وعند الوصول، تبين أن السيارة قد تعرضت للاحتراق بشكل كامل، حيث تفحمت مقدمتها نتيجة اشتعال النيران فيها.

وما زالت أجهزة البحث والمعمل الجنائي تواصل فحص السيارة لمعرفة سبب الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.