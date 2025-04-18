حبس طبيبة تجميل سنة بتهمة تشويه سيدة بالشيخ زايد

قررت محكمة الشيخ زايد حبس طبيبة تجميل متهمة بالإهمال الطبي الجسيم سنة، بعد تسببها في تشويه سيدة خلال إجراء عملية تجميل لها داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الشيخ زايد.

حبس طبيبة تجميل

وكشفت التحقيقات أن طبيبة تجميل متهمة بالإهمال الطبي الجسيم، بعد تسببها في تشويه سيدة خلال إجراء عملية تجميل لها داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الشيخ زايد، ما أسفر عن إصابتها بحروق من الدرجة الثانية بمشط القدم وتشوهات واضحة بجسدها.

وأكدت دفاع المجني عليها، أن الضحية أميرة، زوجة مالك مدرسة دولية شهيرة، خضعت لعملية تجميل كاملة، لكنها خرجت من غرفة العمليات مشوهة، بسبب ما وصفته بالإهمال الجسيم من قبل الطبيبة المتهمة.

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