الجمعة 18 أبريل 2025
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حوادث

سقوط عصابات سرقة الشقق والموتوسيكلات في قبضة أمن القاهرة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

 نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه عدة ضربات موجعة لمرتكبي جرائم السرقات، يأتي ذلك في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وضمن جهودها المستمرة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

وأسفرت الحملات الأخيرة عن ضبط عدد من التشكيلات والعناصر الإجرامية المتورطة في وقائع سرقات متكررة، وذلك على النحو التالي:

 

سقوط لصوص الخطف في مدينة نصر

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية – بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لتخصصهما في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

 

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية، والذي يعمل فني صيانة ويقيم بذات الدائرة.


سارقة العملات الأجنبية في قبضة الشرطة بالتجمع الأول
 ألقت قوات الشرطة القبض على سيدة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامها بسرقة مبلغ مالي (عملات أجنبية وبطاقة بنكية) من شقة سكنية خاصة بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول، وتم ضبط المسروقات بحوزتها، واعترفت بارتكاب الواقعة.


كسر الأبواب.. أسلوب لصوص الظاهر
ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية – بدائرة قسم شرطة الظاهر، لممارستهما نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وأقرا بارتكاب 5 وقائع مماثلة، وتم ضبط المسروقات بحوزتهما.


عصابة سرقة الموتوسيكلات تسقط في المعادي
 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية – بدائرة قسم شرطة المعادي، لتورطهما في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، حيث اعترفا بارتكاب 3 وقائع، وأُعيدت الدراجات المسروقة بعد ضبطها لدى عميلهما سيئ النية المقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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