الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بكرداسة

انقلاب سيارة سوزوكى،
انقلاب سيارة سوزوكى، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق بمنطقة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 

حادث كرداسة اليوم
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بأحد الأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكى أعلى الطريق بمنطقة كرداسة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال مرور الجيزة من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث كرداسة اليوم حادث كرداسة كرداسة اليوم كرداسة حادث انقلاب سيارة سوزوكى انقلاب سيارة سوزوكي

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أعلي كوبري أربيلا بالتجمع

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

ads

الأكثر قراءة

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

بعد خفض الفائدة، أبرز شهادات الادخار في بنكَي الأهلي ومصر

قرار مهم من وزير التعليم

«بلبن» تعلن إغلاق جميع فروعها في مصر وتطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الشركة

ماذا جرى في مطروح؟

مخالفات صحية وإدارية، الحملات الرقابية تغلق سلسلة محلات كرم الشام في الجيزة

أسباب غلق كرم الشام وبلبن في القاهرة، وتقرير صادم من هيئة سلامة الغذاء

شيكابالا ينعي سليمان عيد بكلمات مؤثرة

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

158 الف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع صن داونز.. بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس.. إنتر أمام ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكابوس في المنام وعلاقته بمشاكل فى الحياة الزوجية

من الأشهر الحرم، كل ما تريد معرفته عن شهر ذي القعدة

دعاء الجمعة للبركة في المال والولد والعمر

المزيد
الجريدة الرسمية