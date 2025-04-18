إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بكرداسة

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق بمنطقة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



حادث كرداسة اليوم

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بأحد الأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكى أعلى الطريق بمنطقة كرداسة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال مرور الجيزة من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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