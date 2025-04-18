الجمعة 18 أبريل 2025
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حوادث

وفاة أمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بأكتوبر

إجراء عملية، فيتو
إجراء عملية، فيتو

شهد أحد المستشفيات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، واقعة مأساوية، حيث توفيت سيدة أمريكية الجنسية، تبلغ من العمر 43 عامًا، عقب خضوعها لعملية شفط دهون داخل المستشفى.

وكانت السيدة قدمت إلى مصر بغرض السياحة، وقررت إجراء العملية التجميلية أثناء إقامتها، إلا أن مضاعفات طبية مفاجئة أدت إلى وفاتها، مما دفع ممثلًا عن السفارة الأمريكية إلى التقدم ببلاغ رسمي ضد المستشفى، موجهًا اتهامات بالإهمال الطبي.

وفاة أمريكية داخل مستشفى تجميل بأكتوبر

وتلقى المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مديرية أمن الجيزة، بلاغا من ممثل للسفارة الأمريكية بوفاة سيدة أمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بدائرة القسم.

وأضاف فى بلاغه، أن السيدة الأمريكية تبلغ من العمر 43 عاما ودخلت مصر بغرض السياحة، وقررت إجراء عملية شفط دهون بالمستشفى، لكن حدثت لها مضاعفات وتوفيت، واتهمت السفارة الأمريكية المستشفى بالإهمال الطبي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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