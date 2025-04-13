أخبار الحوادث اليوم: وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط.. إصابة 10 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز.. تفاصيل محاولة خداع الأمن بقصة رضيع بمقابر قنا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مصرع رجل في العقد الخامس من عمره، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الرابع، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

لقيت سيدة مصرعها دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

شهد أحد أقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن القاهرة، واقعة وفاة سجين، وتحولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى إلى ساحة لإطلاق المعلومات عن تعرضه لتعذيب أثناء فترة حبسه، ولكن أجهزة وزارة الداخلية كان لها رواية أخرى توضح التفاصيل الحقيقية.

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وذلك نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابات متعددة واختناقات، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أدلى تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص بينهم أفارقة تخصصوا في تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص الخاصة بقيادة السيارات وترويجها مقابل مبالغ مالية باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة.

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف غموض وفاة 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم في إحدى قرى مركز العياط، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

أمرت النيابة العامة بقنا، بحبس ربة منزل ونجلها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة العثور على طفل رضيع داخل مقابر قرية النواهض بمركز أبو تشت، شمال المحافظة.

ألقى ضباط مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة فى القاهرة.

تمكنت أجهزة الأمن بدمياط، من ضبط عاطل لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر وإصابته.

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