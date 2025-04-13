إصابة 10 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالطالبية

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وذلك نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابات متعددة واختناقات، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

والمصابون يتلقون العلاج بالمستشفى

باشرت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة، بينما يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال شهود العيان وقاطني العقار، للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.

وأكدت التحريات الأولية أن الحريق ناتج عن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل الشقة، مما أدى إلى وقوع الانفجار، في حين تتواصل التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.