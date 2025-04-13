الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

إصابة 10 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالطالبية

انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وذلك نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابات متعددة واختناقات، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

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والمصابون يتلقون العلاج بالمستشفى

 

باشرت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة، بينما يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال شهود العيان وقاطني العقار، للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.

وأكدت التحريات الأولية أن الحريق ناتج عن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل الشقة، مما أدى إلى وقوع الانفجار، في حين تتواصل التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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