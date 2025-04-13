الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

عصابة أفارقة تخصصت في تزوير تراخيص السيارات: "بنغير أرقام الشاسيهات"

تحريات، فيتو
تحريات، فيتو

أدلى تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص بينهم أفارقة تخصصوا في  تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص الخاصة بقيادة السيارات وترويجها مقابل مبالغ مالية باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة.

وقال المتهمون إنهم يتعاونون في تزوير أرقام شاسيهات السيارات المسروقة والتي يقوموا بسرقتها من المواطنين وتحرير أوراق مزورة لها. 

وأضاف المتهمون أنهم يفعلون ذلك لتسهيل بيع السيارات بمبالغ مالية كبيرة حيث يبيعون السيارة الواحدة بأكثر من مليون جنيه على حسب حالتها.

وأشار المتهمون الى أنهم يقومون بتزوير تراخيص السيارة مقابل 10 آلاف جنيه عن الترخيص الواحد.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 8 أشخاص بينهم أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية باصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة- عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية –عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.  

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نيابة شرق القاهرة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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