التحريات تكشف ملابسات وفاة أربعيني سقط من الطابق الرابع بالتجمع الخامس

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مصرع رجل في العقد الخامس من عمره، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الرابع، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بسقوط شخص من علو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين العثور على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه، وبها كسور وكدمات متفرقة.

وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، حيث تبين أن المتوفى كان في حالة سكر لحظة الحادث، وأنه قفز من شرفة شقته ليسقط جثة هامدة.

وأكدت أسرة المتوفى وعدد من شهود العيان أمام فريق البحث الجنائي، أن المتوفى كان بمفرده وقت الحادث، ولم يُلاحظوا أية تصرفات تدل على وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وطلبت تقرير الصفة التشريحية للوقوف على الأسباب النهائية للوفاة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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