الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحريات تكشف ملابسات وفاة أربعيني سقط من الطابق الرابع بالتجمع الخامس

التحريات تكشف ملابسات
التحريات تكشف ملابسات وفاة أربعيني

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مصرع رجل في العقد الخامس من عمره، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الرابع، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بسقوط شخص من علو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين العثور على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه، وبها كسور وكدمات متفرقة.

وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، حيث تبين أن المتوفى كان في حالة سكر لحظة الحادث، وأنه قفز من شرفة شقته ليسقط جثة هامدة.

وأكدت أسرة المتوفى وعدد من شهود العيان أمام فريق البحث الجنائي، أن المتوفى كان بمفرده وقت الحادث، ولم يُلاحظوا أية تصرفات تدل على وجود شبهة جنائية.

اللواء هشام طاهر مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان

شراء سيارات وعقارات، كشف قضية غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بـ 90 مليون جنيه

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وطلبت تقرير الصفة التشريحية للوقوف على الأسباب النهائية للوفاة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن القاهرة التجمع الخامس غرفة عمليات النجدة سقوط شخص من الطابق الرابع النيابة العامة

مواد متعلقة

اللواء هشام طاهر مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان

شراء سيارات وعقارات، كشف قضية غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بـ 90 مليون جنيه

سرقة فيلا إعلامي شهير بـ 6 أكتوبر والمباحث تكثف التحريات

غاوي مشاكل، الأمن يكشف ملابسات وفاة سجين بأحد أقسام القاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب

إصابة 10 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالطالبية

القبض على قائد دراجة نارية أدى حركات استعراضية بالدقهلية

قوافل خدمية وإنسانية تجوب المحافظات، قطاع الأحوال المدنية يواصل التيسير على المواطنين

الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق في السوق السوداء خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأحداث مطروح، تفاصيل استشهاد 3 أفراد شرطة ورد الداخلية على مزاعم احتجاز 23 سيدة، وحكاية البيان الغاضب لمشايخ القبائل

اللي معاه ذهب ميبعهوش، نصيحة من شعبة المجوهرات للمواطنين

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

تحويل معلمة ومدير مدرسة بالجيزة للتحقيق لعدم تطابق سجلات التقييمات مع الدرجات الفعلية

الدولار يواصل التراجع فى البنوك، اعرف وصل لكام النهارده

ناصر ترك يكشف مفاجأة بشأن وقف تأشيرات العمرة وغرامة المخالفين

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية