تخصصوا في تزوير تراخيص السيارات، إحالة عصابة الأفارقة للجنايات

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص بينهم أفارقة تخصصوا في تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص الخاصة بقيادة السيارات وترويجها مقابل مبالغ مالية إلى محكمة الجنايات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 8 أشخاص بينهم أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية باصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة- عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية –عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها

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