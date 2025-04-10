الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تخصصوا في تزوير تراخيص السيارات، إحالة عصابة الأفارقة للجنايات

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت  نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص بينهم أفارقة تخصصوا في تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص الخاصة بقيادة السيارات وترويجها مقابل مبالغ مالية إلى محكمة الجنايات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 8 أشخاص بينهم أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية باصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة- عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية –عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شرق القاهرة الكلية تزوير المستندات قيادة السيارات مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

المشدد 7 سنوات لعاطلين في تزوير أوراق رسمية بروض الفرج

اليوم، محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب في المرج

المشدد 5 سنوات لعاطل في تزوير المحررات الرسمية بالأزبكية

الأكثر قراءة

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

رغم انخفاضه عالميًّا، مصادر رسمية تتوقع زيادة أسعار الوقود

أزمة الزمالك تشتعل، الجمهور غاضب من زيزو والونش، والمشاهير: النادي انتهى ويحتاج إدارة جديدة

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

صن داونز يتفوق على الأهلي، القيمة السوقية للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا

وزير الرياضة يكلف فريقا طبيا بمتابعة حالة نهلة رمضان

منوعات

المزيد

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس 10-4-2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية