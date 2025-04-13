الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

حبس ربة منزل وابنها بعد محاولة خداع الأمن بقصة رضيع في مقابر قنا

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

أمرت النيابة العامة بقنا، بحبس ربة منزل ونجلها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة العثور على طفل رضيع داخل مقابر قرية النواهض بمركز أبو تشت، شمال المحافظة.

 

حبس ربة منزل ونجلها بعد محاولة خداع الأمن بقصة رضيع في مقابر قنا
 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغًا من مركز شرطة أبو تشت، بالعثور على طفل يبلغ من العمر نحو 6 أشهر، على قيد الحياة داخل المقابر، ما أثار حالة من الجدل بين الأهالي.

التحريات: الأم حاولت إيهام الأجهزة بالعثور على الطفل.. وDNA لحسم نسب الرضيع

 

وبالتحري، تبين أن ربة منزل هي من سلمت الطفل إلى الجهات المعنية، مدعيةً أنها عثرت عليه بالمصادفة داخل المقابر، إلا أن تحريات المباحث كشفت كذب روايتها.

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وتبين أن نجلها، الذي يعمل بالقاهرة، عاد إلى قنا مصطحبًا معه رضيعًا، وأبلغ والدته بأنه ابنه، مدعيًا وفاة والدة الطفل دون تقديم أي أوراق رسمية تثبت ذلك، مما دفع الأم إلى افتعال القصة لتسجيل الطفل دون إثارة الشبهات.

وتواصل النيابة، جهودها لاستكمال ملابسات الواقعة، وقررت أخذ عينة DNA من الأطراف المعنية للتأكد من نسب الطفل، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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مركز شرطة ابو تشت العثور على طفل رضيع النيابة العامة رضيع المقابر النيابة العامة بقنا

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