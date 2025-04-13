زوجة في دعوى طلاق: طلع ابن أمه

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، تطالب فيها بالانفصال عن زوجها، وكشفت الزوجة أسباب رفعها دعوى الطلاق ضد زوجها.



وقالت أمام هيئة المحكمة: «أنا أم لطفلة تزوجت زوجي عن حب، بس بعد الجواز لقيت نفسي متجوزاه هو ووالدته ووالده، كل حاجة كان بيرجع فيها لمامته، حتى لما كنت بشتكي له إن الطفلة مريضة أو محتاجة أو حاجة، كان يقولي: «استني أشوف ماما هتقول إيه»، حاولت أتحمل علشان ابنتي، بس الدنيا بقت لا تُطاق".

وأضافت: "والدته كانت بتتدخل في كل تفاصيل حياتنا، لدرجة إنها كانت بتراجع المصروف وتشوف اتصرف إزاي، وهو كان شايف إن ده عادي، وصلنا لطريق مسدود، ومابقاش فيه احترام، ولا خصوصية».

وتابعت الزوجة: «لما طلبت الطلاق، رفض زوجي وأخذ يساومني عن التنازل عن قائمة المنقولات التي تبلغ ٣٠٠ ألف جنيه مقابل الطلاق، ليحرمني من حقوقي وأضاف على ذلك إجباره لي بالتنازل عن حضانة طفلتي التي تبلغ من العمر عام ونصف، الأمر الذي جعلني ألجأ للقضاء ليأخذ لي حقي وأرفع ضده دعوى طلاق للضرر".

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