تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف غموض وفاة 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم في إحدى قرى مركز العياط، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

التحريات الأولية: لا توجد إصابات ظاهرية.. والنيابة تأمر بتشريح الجثث

وكانت البداية عندما تلقى مركز شرطة العياط بلاغًا يفيد العثور على 3 أطفال أشقاء جثثًا هامدة داخل مسكنهم، دون وجود إصابات ظاهرية.

وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمت مناظرة الجثث، وتبين أن الأطفال الثلاثة لا يحملون أي علامات عنف أو إصابات واضحة، مما أثار الشكوك حول أسباب الوفاة.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثامين لمعرفة أسباب الوفاة، كما استمعت لأقوال والدي الضحايا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل فرق البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الحادث، وبيان ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن سبب طبيعي أو وجود شبهة جنائية.

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