الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط

جثة, فيتو
جثة, فيتو

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف غموض وفاة 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم في إحدى قرى مركز العياط، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

التحريات الأولية: لا توجد إصابات ظاهرية.. والنيابة تأمر بتشريح الجثث

وكانت البداية عندما تلقى مركز شرطة العياط بلاغًا يفيد العثور على 3 أطفال أشقاء جثثًا هامدة داخل مسكنهم، دون وجود إصابات ظاهرية.

وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط

 

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمت مناظرة الجثث، وتبين أن الأطفال الثلاثة لا يحملون أي علامات عنف أو إصابات واضحة، مما أثار الشكوك حول أسباب الوفاة.

حبس ربة منزل وابنها بعد محاولة خداع الأمن بقصة رضيع في مقابر قنا

التحريات تكشف ملابسات وفاة أربعيني سقط من الطابق الرابع بالتجمع الخامس

وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثامين لمعرفة أسباب الوفاة، كما استمعت لأقوال والدي الضحايا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل فرق البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الحادث، وبيان ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن سبب طبيعي أو وجود شبهة جنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة 3 أطفال أشقاء العياط مركز شرطة العياط مديرية أمن الجيزة النيابة العامة لغز جثث العياط

مواد متعلقة

التحريات تكشف ملابسات وفاة أربعيني سقط من الطابق الرابع بالتجمع الخامس

اللواء هشام طاهر مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان

شراء سيارات وعقارات، كشف قضية غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بـ 90 مليون جنيه

سرقة فيلا إعلامي شهير بـ 6 أكتوبر والمباحث تكثف التحريات

غاوي مشاكل، الأمن يكشف ملابسات وفاة سجين بأحد أقسام القاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب

إصابة 10 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالطالبية

القبض على قائد دراجة نارية أدى حركات استعراضية بالدقهلية

قوافل خدمية وإنسانية تجوب المحافظات، قطاع الأحوال المدنية يواصل التيسير على المواطنين

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأحداث مطروح، تفاصيل استشهاد 3 أفراد شرطة ورد الداخلية على مزاعم احتجاز 23 سيدة، وحكاية البيان الغاضب لمشايخ القبائل

اللي معاه ذهب ميبعهوش، نصيحة من شعبة المجوهرات للمواطنين

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

تحويل معلمة ومدير مدرسة بالجيزة للتحقيق لعدم تطابق سجلات التقييمات مع الدرجات الفعلية

الدولار يواصل التراجع فى البنوك، اعرف وصل لكام النهارده

ناصر ترك يكشف مفاجأة بشأن وقف تأشيرات العمرة وغرامة المخالفين

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية