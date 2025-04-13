الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

التخلص من كلب ضال داخل جوال، الأمن يكشف ملابسات فيديو مدينة نصر

حاول التخلص من كلب
حاول التخلص من كلب ضال داخل "جوال" بسبب شكاوى السكان.. فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يُظهر أحد الأشخاص أثناء محاولته وضع كلب ضال داخل "جوال"، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.

حاول التخلص من كلب ضال داخل
حاول التخلص من كلب ضال داخل "جوال" بسبب شكاوى السكان.. فيديو متداول لحارس عقار بمدينة نصر

حاول التخلص من كلب ضال داخل "جوال" بسبب شكاوى السكان

وتبين أن المتهم هو حارس عقار يقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه بتكرار شكاوى سكان العقار من الكلب، فقرر وضعه داخل الجوال تمهيدًا للتخلص منه بإبعاده عن محيط العقار.

التحريات تكشف ملابسات فيديو متداول لحارس عقار بمدينة نصر

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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