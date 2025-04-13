إجراءات وشروط ثبوت الجنسية للأبناء الأجانب من أم مصرية

ترصد فيتو لقرائها، الإجراءات والشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية، والأوراق المطلوبة والتي تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية من خلال الجهات المعنية بقطاع الجوازات والهجرة والجنسية، من قبل طلب يقدم من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصري والرسوم المستحقة، في التقرير التالي..

الأوراق المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية



- شهادة ميلاد مقدم الطلب.





- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.





- 4 صورة حديثة لمقدم الطلب.





- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما.





- شهادة ميلاد الأم المصرية.





- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات).





- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي.





- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).





- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة (بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004).

- الإيصال الدال على استلام الأوراق.





- إيصال الرسوم

الشروط والأوراق المطلوبة لـ طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية

-يقبل الطلب من صاحب الشأن؛ إذا كان بالغا سن الرشد، أو من وكيله القانوني، كما يقبل من الأم أو متولي التربية أو وكيل الأم في حالة كون طالب الجنسية قاصرا (أقل من 21 سنة ميلادية).

-يكتسب الجنسية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصري تنازل الابن الأجنبي عن جنسيته الأصلية.

-لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع؛ إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة، ومعه أصول المستندات، وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

-لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

رسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية



«10000,55 جنيه».. الرسم المقرر على الطلب.

«6 جنيهات».. الرسم المقرر على شهادة الجنسية.

الرسوم الإدارية والدمغات.

رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيها

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