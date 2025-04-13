عاطل أطلق النيران على آخر بدمياط: "كنت فاكر إنه صورني"

تمكنت أجهزة الأمن بدمياط، من ضبط عاطل لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر وإصابته.

التحريات تكشف ملابسات المشاجرة والسبب وراء الحادث

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن دمياط من كشف ملابسات بلاغ ورد إلى قسم شرطة رأس البر من الأهالي حول وقوع مشاجرة وسماع أصوات إطلاق أعيرة نارية.



وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين، حيث كان الطرف الأول (عاطل) مصابًا بشظية طلق ناري في ظهره، بينما كان الطرف الثاني (عاطل آخر) قد فر هاربًا بعد ارتكاب الواقعة.

ضبط عاطل أطلق النيران على آخر بدمياط بسبب خلافات

وبمناقشة المصاب، كشف عن وجود خلافات سابقة بينه وبين المتهم، وأنه فوجئ بالمتهم يهبط من سيارته الملاكي ويقوم بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، مما أدى إلى إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية، وخزنتين، وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى السيارة التي استخدمها في ارتكاب الواقعة.

بمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة اعتقادا منه أن المجني عليه قام بتصويره في واقعة سابقة تم ضبطه فيها أثناء تعديه على شخص آخر بسلاح أبيض، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.