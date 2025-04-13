غاوي مشاكل، الأمن يكشف ملابسات وفاة سجين بأحد أقسام القاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب

شهد أحد أقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن القاهرة، واقعة وفاة سجين، وتحولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى إلى ساحة لإطلاق المعلومات عن تعرضه لتعذيب أثناء فترة حبسه، ولكن أجهزة وزارة الداخلية كان لها رواية أخرى توضح التفاصيل الحقيقية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة سجين داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة ، بزعم تعرضه للتعذيب.

غاوي مشاكل.. تفاصيل وفاة سجين بأحد أقسام القاهرة



وكشفت التحقيقات، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المتهم محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة وبتاريخ 12 أبريل الجارى، وأنه انتابته حالة من الهياج حال تواجده بمحبسه، وتعدى على عدد من النزلاء، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم وتم نقله لغرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مع النزيل المتواجد بها وتمت السيطرة عليه.

حقيقة وفاة سجين نتيجة التعذيب داخل قسم الشرطة

وفى وقت لاحق شعر السجين بحالة إعياء ونُقل للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة فى حينه.

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