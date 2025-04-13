مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار البدرشين

لقيت سيدة مصرعها دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات وسؤال شهود العيان تبين أن السيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد تصادف مرور القطار ولم تتمكن من إنقاذ نفسها، ولقيت مصرعها في الحال.

كانت بداية الواقعة عندما حاولت سيدة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأثناء عبورها السكة الحديد تفاجأت بمرور أحد القطارات بالمصادفة، ولكنها لم تتمكن من النجاة بسبب قرب المسافة بينها وبين القطار، لتلقى مصرعها دهسًا أسفل عجلاته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة أسفل عجلات القطار بدائرة مركز شرطة البدرشين، فانتقلت قوة أمنية فورًا إلى مكان الواقعة برفقة سيارة الإسعاف.

وتبين العثور على أشلاء جثة المتوفاة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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