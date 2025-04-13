اللواء هشام طاهر مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان

أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب، قرار بتعيين اللواء هشام طاهر محمود مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الانسان.

تعيين اللواء هشام طاهر مديرا للمكتب العربي بمجلس وزراء الداخلية العرب





جاء ذلك بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثانية والأربعون والتي عقدت في مقر الامانة العامة بتونس في مارس الماضي.

يشار الى عمل اللواء هشام طاهر بوزارة الداخلية المصرية في العديد من المناصب القيادية إلى أن تولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات الخاصة حتى تم تعيينه مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الانسان.



ويعد المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان (مقره القاهرة) أحد المكاتب المتخصصة التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب ويختص بتأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التوعية الإعلامية الأمنية لمواجهة مختلف الجرائم، تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، تقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء في هذه المجالات، تمثيل الأمانة العامة للمجلس لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة وأجهزته الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.