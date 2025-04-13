الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

شراء سيارات وعقارات، كشف قضية غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بـ 90 مليون جنيه

القبض على شخصين
القبض على شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه

ألقى  ضباط مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة فى القاهرة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات).

 

غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة في القاهرة 

وقدرت أعمال الغسل بـ 90مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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