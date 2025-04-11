أخبار الحوادث اليوم، الديب فريزر تحول إلى نعش، مقتل جزار داخل محله بالهرم، «امشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام، العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في البساتين وإصابة أم وطفلتها

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في أحد العقارات بمنطقة البساتين، ما أسفر عن إصابة سيدة وطفلتها بحروق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

تحولت أزقة حي الهرم في ليلة خريفية هادئة إلى مسرح دامٍ لجريمة صادمة هزت القلوب، وأشعلت مواقع التواصل، كل شيء بدأ بخلاف بسيط على "ديب فريزر"، وانتهى بجثة "جزار بدر" غارقة في دمائها وسط صرخات المارة.



القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في القبض على صاحب شركة، لقيامه بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

إصابة عضو بالنيابة العامة أثناء معاينته عقار أسيوط المنهار

تعرّض وكيل نيابة قسم ثانٍ أسيوط، لإصابة تمثلت في جرح قطعي باليد اليمنى، وذلك إثر انزلاق قدميه وسقوطه أرضًا أثناء مباشرته إجراءات المعاينة في واقعة انهيار عقار بدائرة القسم.

كشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بأرض زراعية في الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، عُثر عليها ملقاة داخل أحد الأراضي الزراعية بقرية القرشية التابعة لدائرة مركز السنطة، دون وجود إصابات ظاهرية على الجثمان.



علقهما في سقف المنزل وانهال عليهما بالضرب، حكاية مقتل فتاتين على يد والدهما بالساحل

شهدت منطقة الساحل بالقاهرة جريمة قتل بشعة بعد أن أقدم أب على تعذيب ابنتيه بسبب رسوبهما في الامتحانات وفصلهما من المدرسة، بعد تعليقهما في جنش المروحة بسقف المنزل ثم انهال عليهما بالضرب المبرح حتى لقيتا مصرعهما.



جسده مقطع داخل جوال وعلاقة عاطفية السبب، كشف غموض مقتل شاب بالقليوبية

شهدت قرية أبوالغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، واقعة مأساوية حينما تم العثور على جثة شاب داخل جوال، وملقاة بجوار نهر النيل وجزء من جسده مقطوع، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.



لحظة تدخل قوات الحراسة في مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

وثق مقطع فيديو جديد لقطات مشاجرة بين سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ، وذلك أثناء افتتاح مسجد بالكوامل.



العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

في مشهد صادم ومفجع، استيقظ سكان أحد شوارع بولاق الدكرور على جريمة بشعة كشفت عن مأساة إنسانية تخفيها الجدران الصامتة.

ضربات أمنية تسحق عصابات سرقة السيارات والدراجات بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات موسعة استهدفت أوكار اللصوص ومروّعي الشارع، وأسفرت عن سقوط تشكيلات عصابية محترفة امتهنت سرقة السيارات والدراجات بأساليب متطورة.

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، مشاجرة بين سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ، وذلك أثناء افتتاح مسجد بالكوامل.



ضبط 28 قضية جلب مخدرات و110 أسلحة نارية خلال حملات بأسيوط وأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسيوط- أسوان- دمياط” حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



مصرع عنصرين إجراميين تورطا في واقعة استشهاد عدد من رجال الشرطة بمطروح

لقى عنصران إجراميان شديدا الخطورة مصرعهما في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بمحافظة مطروح، وذلك خلال مداهمة أمنية استهدفت ضبطهما على خلفية تورطهما في واقعة استشهاد عدد من أفراد الشرطة بقسم شرطة النجيلة.



انهيار جزئى لمنزل قديم بالوايلي

شهدت منطقة الوايلي بوسط محافظة القاهرة انهيارا جزئيا لمنزل سكنى قديم مكون من 3 طوابق، دون وقوع أى إصابات.

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