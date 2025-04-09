الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

استعجال السجل الجنائي لبطل فيديو معاكسة فتاة البساتين

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

استعجلت نيابة البساتين، تحريات المباحث الجنائية حول شخص قام بتتبع فتاة ومعاكستها بمنطقة البساتين، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة البساتين 

وكانت أجهزة الأمن، رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بتتبع نجلته ومعاكستها بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وعلى الفور تحرك رجال الشرطة، وتمكن من  تحديد القائم على النشر سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبسؤاله أفاد بأن نجلته أخبرته بقيام أحد المارة بالتحدث معها وسؤالها عن إحدى السيدات، أثناء توجهها لشراء بعض المتطلبات، على إثر ذلك قام بنشر مقطع الفيديو لتحذير جيرانه من ذلك الشخص، وأضاف بعدم تحريره محضرا بالواقعة لعدم حدوث مكروه لنجلته.

وبإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بأنه قام بتتبع الفتاة لمعاكستها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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