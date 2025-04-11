الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية

ضبط صاحب شركة غسل
ضبط صاحب شركة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في القبض على  صاحب شركة، لقيامه بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط صاحب شركة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

وكشف التحقيقات، عن تورط المتهم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن طريق تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية، حيث قام باستخدام عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال غير القانونية، وذلك عن طريق تأسيس شركات وهمية، بالإضافة إلى شراء عقارات فاخرة وسيارات قيمة، بهدف إضفاء الشرعية على تلك الأموال بنطاق محافظة الإسكندرية.

 

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وتقدر قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 120 مليون جنيه، وهي تمثل جزءًا من العائدات غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

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