لحظة تدخل قوات الحراسة في مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

وثق مقطع فيديو جديد لقطات مشاجرة بين سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ، وذلك أثناء افتتاح مسجد بالكوامل.

وتدخلت قوات الحراسة لحسم الموقف بين الطرفين والفصل بينهما بعدما قال السكرتير العام إلى نائب المحافظ: «اركب عربيتك وامشي» قبل أن يتطور الأمر بينهما.

وتداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو يظهر مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام بحضور المحافظ.

وعلق مستخدمو مواقع التواصل على الفيديو قائلين: «مشاجرة علنية بين نائب محافظ سوهاج وسكرتير عام المحافظة في حضور المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج، خلال افتتاح مسجد بالكوامل».

وذكر بعض الشهود والمقربين أنها لم تكن المشادة الأولى بحضور محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج.

وتدخل المتواجدون من القيادات بالمحافظة لفض المشادة بين الطرفين والفصل بينهما لمنع تحول المشادة إلى مشاجرة بالأيدي بين قيادات تنفيذية بالمحافظة.

وكشف مقطع الفيديو أن السكرتير العام قال لنائب المحافظ: «أنت معندكش دم»، ودفعه ووصفه بكلمة «يلا».

وكشف مصدر مسئول أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات حاسمة بعد الفيديو الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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