الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 28 قضية جلب مخدرات و110 أسلحة نارية خلال حملات بأسيوط وأسوان ودمياط

ضبط 28 قضية جلب مخدرات
ضبط 28 قضية جلب مخدرات و110 أسلحة نارية خلال حملات بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسيوط- أسوان- دمياط” حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.


 

ضبط 28 قضية جلب مخدرات و110 أسلحة نارية خلال حملات بأسيوط وأسوان ودمياط
ضبط 28 قضية جلب مخدرات و110 أسلحة نارية خلال حملات بأسيوط وأسوان ودمياط

وفى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط  21 قضية جلب مواد مخدرة ضبط خلالهم أكثر من 13 كيلو جراما لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرامات لمخدر الشابة – أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة  بحوزة 21 متهم "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

مصرع عنصرين إجراميين تورطا في واقعة استشهاد عدد من رجال الشرطة بمطروح

الداخلية تواصل حملاتها المرورية: ضبط أكثر من 1500 مخالفة

كما تم ضبط 104 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" ضمت 30 بندقية آلية- 34 بندقية خرطوش – 2 طبنجة- 38 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 91 متهما لـ 19 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 648 حكم قضائي متنوع.
 

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم  ضبط 4  قضايا جلب مواد مخدرة... ضبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدري "السابو، الهيروين"  بحوزة 5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

كما ضبط  6 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"، وتنفيذ 814 حكما قضائيا متنوعا.
 وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة ضبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – أكثر من 8 كيلو جرامات لمخدر البانجو – أكثر من 6 كيلو جرامات لمخدر لهيدرو- كمية لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" بحوزة 3 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية جلب مواد مخدرة قطاع الأمن العام متجرى المواد المخدرة مديرية أمن اسيوط مديرية أمن أسوان مخدر الحشيش

مواد متعلقة

مصرع عنصرين إجراميين تورطا في واقعة استشهاد عدد من رجال الشرطة بمطروح

الداخلية تواصل حملاتها المرورية: ضبط أكثر من 1500 مخالفة

القبض على 63 متهمًا في حملات أمنية مكثفة ضد تجار المخدرات ببورسعيد

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية في محاور وميادين القاهرة والجيزة

مصدر أمني يكشف حقيقة احتجاز سيدات على خلفية شهداء قسم النجيلة بمطروح

حريق يلتهم محتويات شقة سكنية بالقاهرة الجديدة (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات واقعة "القيادة برعونة" في الجيزة وتضبط المتهمين (فيديو)

القبض على شخص لترويج بيع أسلحة محدثة صوت وبيضاء عبر أحد التطبيقات

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

بعد رفضه التجديد، ماذا قدم محمد السيد مع الزمالك؟

منوعات

المزيد

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

ما مفهوم الطواف وهل ينقطع تتابع أشواطه بصلاة الفرض؟

المزيد
الجريدة الرسمية