شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسيوط- أسوان- دمياط” حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.





ضبط 28 قضية جلب مخدرات و110 أسلحة نارية خلال حملات بأسيوط وأسوان ودمياط

وفى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط 21 قضية جلب مواد مخدرة ضبط خلالهم أكثر من 13 كيلو جراما لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرامات لمخدر الشابة – أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 21 متهم "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 104 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" ضمت 30 بندقية آلية- 34 بندقية خرطوش – 2 طبنجة- 38 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 91 متهما لـ 19 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 648 حكم قضائي متنوع.



وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة... ضبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدري "السابو، الهيروين" بحوزة 5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

كما ضبط 6 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"، وتنفيذ 814 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة ضبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – أكثر من 8 كيلو جرامات لمخدر البانجو – أكثر من 6 كيلو جرامات لمخدر لهيدرو- كمية لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" بحوزة 3 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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