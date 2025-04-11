حكاية أجنبية تصدت لعامل يقوم بالتعدي على دابة في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الحادث الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب على دابة في منطقة دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، الحادث الذي لاقى ردود فعل غاضبة، شمل تدخل سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حاولت الدفاع عن الدابة من الاعتداء.

بحسب تحقيقات الأجهزة الأمنية، وقع الحادث في منطقة نزلة السمان التابعة لقسم شرطة الأهرام مساء أمس.

الفيديو الذي تم تداوله يظهر مشهدًا مؤلمًا لشخص يضرب دابة باستخدام عصا، فيما يبدو أنه كان يحاول تهدئتها بعد أن أصابتها حالة من الهياج.

وتبين لاحقًا أن المعتدي كان في حالة من الغضب بعد أن تعطلت الدابة أثناء عملها، وحاول تهدئتها باستخدام العنف.

أثار الفيديو ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام العديد من الناشطين بمشاركة الفيديو مع التعليق عليه، مطالبين باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المعتدي. ومع تزايد الغضب، تدخلت سيدة (تحمل جنسية إحدى الدول)، كانت متواجدة في مكان الحادث، وحاولت التدخل للدفاع عن الدابة ومنع الشخص من التعدي عليها.

وأوضحت السيدة، في تصريحات لوسائل الإعلام، أنها فوجئت بحجم العنف تجاه الحيوان، وقامت بمحاولة تهدئة الوضع، إلا أن المعتدي نهرها وابتعد عن المكان بعد تدخلها.

لم يسجل أي إصابات جسدية للسيدة، لكنها أكدت أهمية حماية الحيوانات وعدم السماح بإساءة معاملتها.

بناءً على الفيديو المتداول، بدأت الأجهزة الأمنية في تحري تفاصيل الحادث، وتمكنت من تحديد هوية الشخص المعتدي.

وأفاد المتهم في التحقيقات أنه مقيم في دائرة قسم شرطة الأهرام، وقد اعترف بقيامه بالاعتداء على الدابة بعد أن أصابتها حالة من الهياج. وأشار إلى أنه كان يحاول تهدئتها أثناء وقوفه بجانبها، غير أن التصرفات العنيفة كانت ردة فعله تجاه الوضع.

وفيما يتعلق بتدخل السيدة، أضاف المتهم أنه فوجئ بمحاولة السيدة التدخل في الموقف، فما كان منه إلا أن نهرها وابتعد عن المكان لتجنب تصعيد الموقف. وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تابعت الأمر بدقة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، ووجهت النيابة العامة للمعتدي تهم التعدي على الحيوان، وفقًا لقانون حماية الحيوانات من الإساءة. كما أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة تعمل على ضمان تحقيق العدالة في هذه القضية.

تداول المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين غاضب على تصرف الشخص المعتدي، ومؤيد للدور الذي قامت به السيدة الأجنبية في الدفاع عن الدابة.

وأكد الكثير من المستخدمين على ضرورة تعزيز القوانين الخاصة بحماية حقوق الحيوانات في مصر.

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