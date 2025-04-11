الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

علقهما في سقف المنزل وانهال عليهما بالضرب، حكاية مقتل فتاتين على يد والدهما بالساحل

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

شهدت منطقة الساحل بالقاهرة جريمة قتل بشعة بعد أن أقدم أب على تعذيب ابنتيه بسبب رسوبهما في الامتحانات وفصلهما من المدرسة، بعد تعليقهما في جنش المروحة بسقف المنزل ثم انهال عليهما بالضرب المبرح حتى لقيتا مصرعهما. 

الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة الساحل كشفت الواقعة وضبطت الأب والأم، وأخطرت نيابة شمال القاهرة للتحقيق.


حيث كشفت تحقيقات النيابة أن بلاغا وردها من مفتش صحة يشتبه في وفاة فتاتين جنائيا أثناء الكشف عليهما لاستخراج تصاريح الدفن بمنطقة الساحل.


وأضاف مفتش الصحة أنه طلب منه الذهاب إلى منزل عثر به على فتاتين متوفاتين للكشف عليهما واستخراج تصاريح الدفن، إلا أنه أثناء الكشف عليهما عثر بجثتهما على كدمات وآثار ضرب مبرح واشتباه الوفاة جنائيا، وعلى الفور قام بإخطار الشرطة.


وبالفحص والتحري وسماع الشهود تم التوصل إلى أن والد الفتاتين وراء ارتكاب الواقعة بسبب رسوب بناته في المرحلة الثانوية وتدني مستواهما التعليمي، فقام بمعاونة الأم بحبس الفتاتين وعلقهما في مروحة السقف وانهال عليهما ضربا مبرحا.

وأضافت التحقيقات أن الفتاتين لم يتحملا الضرب وخارت قواهما وأصيبا بالتهاب رئوي حاد وهبوط في الدورة الدموية مما أدى إلى الوفاة.


وتبين أن الأم وافقت الأب على ما يفعله وتسترت على جريمته، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثتي المجني عليهما عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

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منطقة الساحل شرطة الساحل نيابة شمال القاهرة

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