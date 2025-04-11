علقهما في سقف المنزل وانهال عليهما بالضرب، حكاية مقتل فتاتين على يد والدهما بالساحل

شهدت منطقة الساحل بالقاهرة جريمة قتل بشعة بعد أن أقدم أب على تعذيب ابنتيه بسبب رسوبهما في الامتحانات وفصلهما من المدرسة، بعد تعليقهما في جنش المروحة بسقف المنزل ثم انهال عليهما بالضرب المبرح حتى لقيتا مصرعهما.

الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة الساحل كشفت الواقعة وضبطت الأب والأم، وأخطرت نيابة شمال القاهرة للتحقيق.



حيث كشفت تحقيقات النيابة أن بلاغا وردها من مفتش صحة يشتبه في وفاة فتاتين جنائيا أثناء الكشف عليهما لاستخراج تصاريح الدفن بمنطقة الساحل.



وأضاف مفتش الصحة أنه طلب منه الذهاب إلى منزل عثر به على فتاتين متوفاتين للكشف عليهما واستخراج تصاريح الدفن، إلا أنه أثناء الكشف عليهما عثر بجثتهما على كدمات وآثار ضرب مبرح واشتباه الوفاة جنائيا، وعلى الفور قام بإخطار الشرطة.



وبالفحص والتحري وسماع الشهود تم التوصل إلى أن والد الفتاتين وراء ارتكاب الواقعة بسبب رسوب بناته في المرحلة الثانوية وتدني مستواهما التعليمي، فقام بمعاونة الأم بحبس الفتاتين وعلقهما في مروحة السقف وانهال عليهما ضربا مبرحا.

وأضافت التحقيقات أن الفتاتين لم يتحملا الضرب وخارت قواهما وأصيبا بالتهاب رئوي حاد وهبوط في الدورة الدموية مما أدى إلى الوفاة.



وتبين أن الأم وافقت الأب على ما يفعله وتسترت على جريمته، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثتي المجني عليهما عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.