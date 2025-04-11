الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

جسده مقطع داخل جوال وعلاقة عاطفية السبب، كشف غموض مقتل شاب بالقليوبية

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب بالقليوبية، فيتو

شهدت قرية أبوالغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، واقعة مأساوية حينما تم العثور على جثة شاب داخل جوال، وملقاة بجوار نهر النيل وجزء من جسده مقطوع، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

محافظ القليوبية يقيل مسئول موقف الزراعة لعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظة القليوبية تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

جسده مقطع داخل جوال وعلاقة عاطفية السبب، كشف غموض مقتل شاب بالقليوبية


تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بالعثور جثة شاب داخل جوال وملقاة بجوار نهر النيل بدائرة المركز.


وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية القليوبية، العثور على جثة شاب يدعى "سيد.ع.و" وشهرته "وائل وافي" مقيم أبوالغيط جثة هامدة وملقاة داخل جوال بجوار نهر النيل، عقب اختفائه منذ 5 أيام.

كما تبين أن الجثة بها عدة طعنات وقيام المتهمين بتقطيع جزء من قدميه.

كما دلت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة شخص وربة منزل قاما باستدراج المجنى عليه وقتله، إثر وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه والمتهمة استمرت 12 عاما وقام المجنى عليه بابتزاز المتهمة بصور ومراسلات، قامت على إثرها المتهمة بالتخطيط والاستعانة بالمتهم التى تربطها به علاقة لمدة عامين للتخلص من المجنى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق القليوبية وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية محافظ القليوبية محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية محافظة القليوبية مركز شرطة القناطر الخيرية مدينة القناطر الخيرية مقتل شاب بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتخذ إجراءات قانونية ضد سائق لعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظة القليوبية تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

غير مستغلة، محافظ القليوبية يتفقد محطة الحرير الطبيعي والنحل بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يعتمد حركة تعيينات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

لحظة تدخل قوات الحراسة في مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

رد جديد من الزمالك حال رفض زيزو المثول للتحقيق

منوعات

المزيد

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أبرز ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية