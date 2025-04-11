شهدت قرية أبوالغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، واقعة مأساوية حينما تم العثور على جثة شاب داخل جوال، وملقاة بجوار نهر النيل وجزء من جسده مقطوع، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

جسده مقطع داخل جوال وعلاقة عاطفية السبب، كشف غموض مقتل شاب بالقليوبية



تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بالعثور جثة شاب داخل جوال وملقاة بجوار نهر النيل بدائرة المركز.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية القليوبية، العثور على جثة شاب يدعى "سيد.ع.و" وشهرته "وائل وافي" مقيم أبوالغيط جثة هامدة وملقاة داخل جوال بجوار نهر النيل، عقب اختفائه منذ 5 أيام.

كما تبين أن الجثة بها عدة طعنات وقيام المتهمين بتقطيع جزء من قدميه.

كما دلت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة شخص وربة منزل قاما باستدراج المجنى عليه وقتله، إثر وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه والمتهمة استمرت 12 عاما وقام المجنى عليه بابتزاز المتهمة بصور ومراسلات، قامت على إثرها المتهمة بالتخطيط والاستعانة بالمتهم التى تربطها به علاقة لمدة عامين للتخلص من المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق القليوبية وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

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