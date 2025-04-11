الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يقيل مسئول موقف الزراعة لعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته بالمواقف

 أمر المهندس أيمن عطية محافظ  القليوبية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد السائقين قام بزيادة سعر الأجرة عن السعر المقرر، وأثناء الجولة بموقف الزراعة تلاحظ عدم انتظام سير العمل بالموقف وعلى الفور أصدر قرارا بإقالة مسؤول موقف الزراعة لتقاعسه عن العمل موجها بسرعة تنظيم حملات لرفع الإشغالات بالمنطقة المحيطة بالموقف لتيسير الحركة المرورية على المواطنين.

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية  لمحافظ القليوبية بمواقف بنها وحي غرب  شبرا الخيمة لمتابعة انتظار حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، في أول يوم لتطبيق التعريفة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود.

 

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 وكلف محافظ  القليوبية رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور بمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.


وقد شملت الجولة المرور على عدد من محطات تموين السيارات ومواقف السيارات، حيث تفقد محطة تموين كفر الجزار ومحطة تموين بنها امام نادي بنها الرياضي، وتفقد موقف سيارات بنها العمومي، وكذلك محطة تموين على الطريق الزراعي بقليوب ومواقف سيارات المؤسسة والزراعة  بمدينة شبرا الخيمة.

 

محافظ القليوبية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد السائقين لعدم الالتزام بالتعريفة

 وأكد «عطية» انتظام حركة السير بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك متابعة مكثفة من قبل رؤساء المدن والأحياء وإدارات المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها.


وفي لقائه مع السائقين، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات موضحة بها التعريفة الجديدة، مؤكدا وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.


وأكد سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب.


في السياق نفسه، قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.


وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.
والجدير بالذكر أن محافظ القليوبية أصدر القرار رقم (484) لسنة 2025 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة.


وجاءت الجولة بحضور كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها، والأستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة  واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة رئيس مدينة شبرا الخيمة، والأستاذ حلمي الزهيري مدير مديرية التموين بالقليوبية والأستاذ رضا عويس  مدير مشروع المواقف.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية زيادة اسعار البنزين اسعار البنزين أسعار الوقود

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