مصرع عنصرين إجراميين تورطا في واقعة استشهاد عدد من رجال الشرطة بمطروح

لقى عنصران إجراميان شديدا الخطورة مصرعهما في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بمحافظة مطروح، وذلك خلال مداهمة أمنية استهدفت ضبطهما على خلفية تورطهما في واقعة استشهاد عدد من أفراد الشرطة بقسم شرطة النجيلة.

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد بتواجد المتهمين في إحدى المناطق النائية، وبتقنين الإجراءات تمت مداهمتهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار على القوات، فتم التعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة باقي العناصر الخطرة والمتورطة في الواقعة.

وفي سياق متصل، في وقت سابق، كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، حقيقة احتجاز سيدات على خلفية شهداء قسم النجيلة بمحافظة مطروح.

حقيقة احتجاز سيدات على خلفية شهداء قسم النجيلة بمطروح

ونفى المصدر الأمني، ما تم ترويجه على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح باحتجاز سيدات على خلفية استشهاد أفراد من المديرية أثناء تنفيذهم لأحكام قضائية ضد عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

وأكد المصدر الأمني، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم لتعمدهم إثارة البلبلة بأوساط الرأي العام.

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