الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

مقتل جزار بالهرم،
مقتل جزار بالهرم، فيتو

تحولت أزقة حي الهرم في ليلة خريفية هادئة إلى مسرح دامٍ لجريمة صادمة هزت القلوب، وأشعلت مواقع التواصل، كل شيء بدأ بخلاف بسيط على "ديب فريزر"، وانتهى بجثة "جزار بدر" غارقة في دمائها وسط صرخات المارة.
 

"بدر فارس"، رجل بسيط لا يحمل في قلبه سوى هم رزقه، لم يعلم أن خصاما على "ديب فريزر" سيكون المشهد الأخير في حكايته.

 

مقتل جزار بدر بالهرم 

يوم التاسع من سبتمبر الماضي لم يكن يوما عاديا بل كان مسرحا للجريمة وساعة صفر لمعركة دموية لا تشبه إلا ما نراه في أفلام الجريمة، مالك مطعم كشري وشقيقان من العاملين بالمكان، اقتحموا محل بدر.

 

قام المتهمون بالتعدي على جزار بدر، وطعنه أحدهم بسكين اخترقت صدره  ومزقت رئته اليسرى، وأغرقته في بركة من الدماء، لم يسعفه أحد، لم توقفهم صرخات شقيقه "إسلام"، ثم  فروا هاربين.

 

بعد لحظات وصل رجال الشرطة لمكان الواقعة،  وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

وأمرت النيابة العامة بأكتوبر، برئاسة المستشار عمرو غراب، اليوم، بإحالة مالكي مطعم كشري وشقيقين يعملان بالمكان إلى محكمة الجنايات.

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جزار الشهيد بدر فارس مقتل جزار بدر بالهرم

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