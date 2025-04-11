الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

ضربات أمنية تسحق عصابات سرقة السيارات والدراجات بالقاهرة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات موسعة استهدفت أوكار اللصوص ومروّعي الشارع، وأسفرت عن سقوط تشكيلات عصابية محترفة امتهنت سرقة السيارات والدراجات بأساليب متطورة.

وأسفرت الحملات الأمنية المكثفة عن النتائج التالية: 

ضبط سائق وعاطل بدائرة قسم شرطة النزهة، لتورطهما في سرقة بطاريات السيارات، حيث عُثر بحوزتهما على 5 بطاريات، وبمواجهتهما، أقرّا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامي. 

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"، حيث اعترف بارتكاب واقعتين وتم ضبط السيارتين المسروقتين بناءً على إرشاده.

 

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية، تخصص في سرقة السيارات باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك". ضُبط بحوزته سلاح ناري (فرد خرطوش) وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين، أقر بارتكاب ثلاث وقائع سرقة، وأرشد عن السيارات المسروقة. 

وتم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة عابدين، شكّلا ثنائيًا إجراميًا تخصص في سرقة الدراجات الهوائية، وضُبط بحوزتهما ثلاث دراجات تبين أنها من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص (أحدهم له معلومات جنائية) من محافظة الشرقية، لاتهامهم بارتكاب عدة وقائع لسرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، حيث اعترفوا بارتكاب ثماني وقائع، وتم ضبط الدراجات المستولى عليها بحوزة ميكانيكي يُعد "عميلًا سيئ النية" ويقيم بمحافظة الشرقية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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