إصابة عضو بالنيابة العامة أثناء معاينته عقار أسيوط المنهار

تعرّض وكيل نيابة قسم ثانٍ أسيوط، لإصابة تمثلت في جرح قطعي باليد اليمنى، وذلك إثر انزلاق قدميه وسقوطه أرضًا أثناء مباشرته إجراءات المعاينة في واقعة انهيار عقار بدائرة القسم.



وأجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اتصالًا هاتفيًا من خارج البلاد بالسيد وكيل النيابة، للاطمئنان على حالته الصحية، ووجّه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، ومتابعة حالته لحين تماثله الكامل للشفاء.

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