الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

انهيار جزئى لمنزل قديم بالوايلي

إنهيار جزئي لمنزل
إنهيار جزئي لمنزل

 شهدت منطقة الوايلي بوسط محافظة القاهرة انهيارا جزئيا لمنزل سكنى قديم مكون من 3 طوابق، دون وقوع أى إصابات.

 

انهيار جزئى لمنزل سكنى بالوايلي

 تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكنى قديم بدائرة قسم شرطة الوايلي مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة بالطابق الأرضي دون وقوع أى خسائر بشرية.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وإخلاء السكان من العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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