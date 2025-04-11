مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، مشاجرة بين سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ، وذلك أثناء افتتاح مسجد بالكوامل.

وتداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو يظهر مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام بحضور المحافظ.

وعلق مستخدمو مواقع التواصل على الفيديو قائلين: “مشـاجرة علنية بين نائب محافظ سوهاج مع سكرتير عام المحافظة في حضور المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج ، خلال افتتاح مسجد بالكوامل”.

وذكر بعض الشهود والمقربين أنها لم تكن المشادة الأولى بحضور محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج.

ودخل المتواجدين من القيادات بالمحافظة لفض المشادة بين الطرفين والفصل بينهما لمنع تحول الموضوع الي مشاجرة بين قيادات تنفيذية بالمحافظة .

وكشف المقطع الفيديو ان السكرتير العام قال لنائب المحافظ “أنت معندكش دم” ودفع الآخر ووصفه بكلمة "يلا"

وكشف مصدر مسئول انه من المتوقع اتخاذ إجراءات حاسمة بعد الفيديو الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.