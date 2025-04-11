الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

مشاجرة بين نائب محافظ
مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام

أظهر مقطع فيديو، مشاجرة بين سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ، وذلك أثناء افتتاح مسجد بالكوامل.

وتداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو يظهر مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام بحضور المحافظ.

وعلق مستخدمو مواقع التواصل على الفيديو قائلين: “مشـاجرة علنية بين نائب محافظ سوهاج مع سكرتير عام المحافظة في حضور المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج ، خلال افتتاح مسجد بالكوامل”.

وذكر بعض الشهود والمقربين أنها لم تكن المشادة الأولى بحضور محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج.

ودخل المتواجدين من القيادات بالمحافظة لفض المشادة بين الطرفين والفصل بينهما لمنع تحول الموضوع الي مشاجرة بين قيادات تنفيذية بالمحافظة .

وكشف المقطع الفيديو ان السكرتير العام قال لنائب المحافظ “أنت معندكش دم” ودفع الآخر ووصفه بكلمة "يلا"

وكشف مصدر مسئول انه من المتوقع اتخاذ إجراءات حاسمة بعد الفيديو  الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعى. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ سوهاج محافظة سوهاج اليوم محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج سوهاج اليوم سكرتير المحافظ

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على دابة بالهرم وتدخل سيدة أجنبية لحمايتها

القبض على شخصين بتهمة غسل 33 مليون جنيه حصيلة تجارة أسلحة بالدقهلية

ضبط 28 قضية جلب مخدرات و110 أسلحة نارية خلال حملات بأسيوط وأسوان ودمياط

ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية فى الشرقية

مصرع عنصرين إجراميين تورطا في واقعة استشهاد عدد من رجال الشرطة بمطروح

الداخلية تواصل حملاتها المرورية: ضبط أكثر من 1500 مخالفة

القبض على 63 متهمًا في حملات أمنية مكثفة ضد تجار المخدرات ببورسعيد

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية في محاور وميادين القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

رد جديد من الزمالك حال رفض زيزو المثول للتحقيق

قفزة جنونية في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

تعليق مفاجئ من جوارديولا على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

منوعات

المزيد

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أبرز ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية