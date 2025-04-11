كشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بأرض زراعية في الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، عُثر عليها ملقاة داخل أحد الأراضي الزراعية بقرية القرشية التابعة لدائرة مركز السنطة، دون وجود إصابات ظاهرية على الجثمان.

كانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، مجهولة الهوية، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، وبدء فحص ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي، أن سبب الوفاة يرجع إلى تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة حتى الآن، وفقًا لما أسفرت عنه مناظرة الجثة والتقرير المبدئي للطب الشرعي.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية السيدة المتوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة إعداد تقرير مفصل عن الواقعة.

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