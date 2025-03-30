أخبار الرياضة اليوم: بعثة الزمالك تصل جنوب إفريقيا.. مرموش يقود السيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. منتخب مصر يتوج بكأس العالم لسلاح السيف

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط غيابات مؤثرة في صفوفه.

ويعاني الفريق من عدة غيابات لأسباب مختلفة، ما قد يؤثر على خيارات الجهاز الفني خلال المباراة.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر فندق الإقامة بمدينة كيب تاون استعدادًا لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت الرحلة حوالي 12 ساعة تقريبًا، تخللها الهبوط ترانزيت لمدة ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

اتحاد الكرة، أرسل حمد بن خليفة آل ثاني وزير الشباب والرياضة القطري وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابًا لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل، علي ملعب ستاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، قرعة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانطلقت مساء يوم الجمعة الماضي، منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تأهل فريق مانشستر سيتي إلي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز علي نظيره بورنموث بنتيجة 2ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، علي أرضية ملعب “فيتاليتي” ضمن لقاءات ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم فريق بورنموث عن طريق لاعبه فرانشيسكو إيفانيلسون بعدما نجح في تسجل الهدف الأول في الدقيقة 21، وتعادل هالاند في الدقيقة 49، ونجح عمر مرموش في إحراز هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 63.

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي المارد الأحمر، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأحد، استعدادا لمباراة الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



توج المنتخب الوطني لسلاح السيف بـ كأس العالم لسلاح السيف لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على المجر في المباراة النهائية.

وحقق منتخب مصر كأس العالم لسلاح السيف بعد الفوز على المجر البلد المستضيف في المباراة النهائية بنتيجة 45-37.

اتحاد الكرة، أصدر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا رسميًا، بمنع جميع العاملين والأجهزة الفنية واللجان داخل الاتحاد من الظهور في وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة.

وشمل القرار جميع وسائل الإعلام "المقروءة، المسموعة، المرئية أو الرقمية" وكذلك الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية او المشاركة في أي برامج.

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد زكريا بطل الإسكواش فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، بعد مشاركته في البطولات الدولية الأخيرة.

هنأ الدكتور أشرف صبحي، بطل الإسكواش على إنجازاته، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل له في مسيرته الرياضية، وذلك بحضور أسرته التي شاركته لحظات الاستقبال والفرحة بعودته.

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